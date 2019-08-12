Благовещенск, , 11:10 — REGNUM

Министерство образования и науки Приамурья подсчитало ущерб, нанесённый паводком объектам образования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства.

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Так, на территории Приамурья оказались затопленными 49 школ, 20 детских садов, два колледжа, четыре учреждения дополнительного образования и три загородных лагеря. В настоящее время ущерб оценивается в размере 270 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, общий ущерб, нанесённый паводком объектам инфраструктуры региона составил, по предварительным данным, порядка 3,5 млрд рублей. Подтопленными оказались 69 населённых пунктов в 20 муниципалитетах области.