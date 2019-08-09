Благовещенск, , 09:23 — REGNUM

В селе Иннокентьевка Амурской области за сутки спад уровня воды в Амуре составил 24 см, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Зафиксирован спад воды в реках Зея и Селемджа, где уровень воды понизился за сутки на 20 и 18 см соответственно. Река Томь в районе Белогорска показала снижение уровня воды на 11 см.

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате воздействия паводка, в Приамурье оказались затопленными 69 населённых пунктов в 20 муниципальных образованиях области. Также под водой оказалось 220 тысяч гектаров посевных площадей.