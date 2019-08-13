Архангельск, , 17:23 — REGNUM

Пробы грунта и воды в окрестностях Северодвинска не показали превышения естественного радиационного фона. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Архангельской области.

«Начиная с 8 августа специалистами центра гигиены и эпидемиологии по г. Северодвинску были проведены исследования проб грунта, речной и морской воды, песка из различных точек Северодвинска и поселка Нёнокса. Лабораторный анализ показал, что все пробы соответствуют естественному природному фону по альфа-, бета‑ и гамма-частицам. Все эти дни естественный природный фон в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, в Приморском и Онежском районах, в населенных пунктах Нёнокса и Солза находился в пределах нормы. Замеры проб, выполненные независимыми экспертами, показали результаты, идентичные полученным специалистами центра гигиены и эпидемиологии по г. Северодвинску», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в федеральном ядерном центре заявили, что превышение радиационного фона в Северодвинске в день ЧП превысило норму в два раза. Позднее Росгидромет опубликовал данные о том, что превышение было более экстремальным — в 4, а местами — в 16 раз.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Архангельской области заявил о системном насаждении паники в головах северян.