Северодвинск, Архангельская область, , 13:18 — REGNUM

Сразу после ЧП на военном полигоне в Архангельской области уровень радиации в Северодвинске был превышен в два раза. Об этом в интервью саровским журналистам заявил заместитель научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ, член-корреспондент РАН Александр Чернышев.

«Наша бригада в Северодвинске прямыми измерениями установила, что превышение радиационного фона было в два раза и длилась не более часа. Никаких остаточных радиационных загрязнений ни наши эксперты, ни внешние не зарегистрировали», — заявил он.

Данные, озвученные представителем ядерного центра, разнятся с информацией администрации Северодвинска, опубликованной в день ЧП. Напомним, власти города в день ЧП сообщили, что в Северодвинске было зафиксировано повышение уровня радиации до 0,11 микрозивертов в час при допустимых 0,6 и длилось не более получаса.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа в результата пожара на военном полигоне при проведении испытаний погибли пять сотрудников Росатома. В Минобороны заявили, что на полигоне испытывали жидкостный реактивный двигатель.