Биробиджан, , 08:36 — REGNUM

Правительство Еврейской автономной области было уведомлено китайскими коллегами о сокращении сбросов воды в переполненный Амур, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Разлив Амура. Хабаровский край Khabkrai.ru

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Власти провинции Хэйлунцзян во избежание ухудшения паводковой обстановки приняли решение сократить сбросы воды в переполненный Амур.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ЕАО военные для защиты села Ленинское от паводка за несколько дней возвели километровую дамбу, потратив на её строительство 24 тысячи мешков с песком.