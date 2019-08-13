Хабаровск, , 11:04 — REGNUM

Собственники затопленных дачных участков и частных домов на левом берегу Амура не получат компенсаций из краевой казны. Об этом сообщили власти региона на совещании в региональном правительстве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Жителям некоторых районов, которые потеряли урожай из-за паводка, компенсации выплатят, но не всем, а лишь тем, чей урожай нельзя было спасти. Они получат по 25 рублей за кило утраченного урожая. Те же, кто отказался от помощи краевых властей и спасателей, которые предлагали эвакуировать урожай, не получат ничего.

Не получат компенсаций и жители затопленных домов на левом берегу Амура некоторых других районов. После наводнения 2013 года, как сообщил зампред правительства края Анатолий Литвинчук, их дома были признаны непригодными для проживания. Они получили новое жилье, но продолжают использовать старые дома как дачи. Разумеется, в таких случаях ни о каких компенсациях речи не пойдет.

В правительстве Хабаровского края отметили, что жители некоторых сёл наотрез отказываются эвакуироваться, создавая угрозу для собственной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, вторая волна паводка накрыла Дальний Восток. Гребень амурского паводка смещается в сторону Хабаровска из ЕАО. Ожидается, что 14 августа 2019 года уровень Амура у краевой столицы достигнет 6 метров.