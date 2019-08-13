Сильные ливни осложняют паводковую ситуацию на Дальнем Востоке. Уровень воды в реках в регионах увеличивается с каждым днём. Самой сложной остаётся обстановка на территориях Приамурья (Амурская область, Хабаровский край, Еврейская автономная область). Уровень Амура с каждым днём повышается. Власти, спасатели и простые люди строят дамбы и пытаются защитить свои города от большой воды. Но с каждым днём затопляется всё большей территорий, наносится многомиллионный ущерб.