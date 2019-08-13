13 Августа
 
2:51

В ЕАО Росгвардия предложила населению области сдать оружие

А в ЕАО Росгвардия предложила гражданскому населению на время паводка сдать оружие.

2:50

Уровень Амура у Хабаровска превысил отметку 5,5 метра

Учреждениям образования в Амурской области паводок нанёс ущерб уже на 270 млн рублей. В регионе оперативно ведутся восстановительные работы.

2:46

Уровень Амура у Хабаровска превысил отметку 5,5 метра

Уровень воды в Амуре растёт с каждым днём и подходит к критическим отметка.

2:45

На Приморье надвигается ещё один тайфун, сильнейший за это лето

Паводок на Дальнем Востоке в 2019 году затянулся. На смену одной волне приходит новая. Ситуацию осложняют не прекращающиеся ливневые дожди в регионе.