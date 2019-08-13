13 Августа
2:51
В ЕАО Росгвардия предложила населению области сдать оружие
А в ЕАО Росгвардия предложила гражданскому населению на время паводка сдать оружие.
2:50
Уровень Амура у Хабаровска превысил отметку 5,5 метра
Учреждениям образования в Амурской области паводок нанёс ущерб уже на 270 млн рублей. В регионе оперативно ведутся восстановительные работы.
2:46
Уровень Амура у Хабаровска превысил отметку 5,5 метра
Уровень воды в Амуре растёт с каждым днём и подходит к критическим отметка.
2:45
На Приморье надвигается ещё один тайфун, сильнейший за это лето
Паводок на Дальнем Востоке в 2019 году затянулся. На смену одной волне приходит новая. Ситуацию осложняют не прекращающиеся ливневые дожди в регионе.