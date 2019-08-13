Москва, , 10:13 — REGNUM

Президент США Дональда Трампа в силу своего характера просто не смог удержаться, чтобы не высказать свою позицию по поводу аварии во время испытаний ракетного двигателя под Северодвинском в Архангельской области, заявил корреспонденту ИА REGNUMавтор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Современное вооружение России, о котором рассказал полтора года назад рассказал президент Владимир Путин остается одной из ключевых тем в стратегиях будущей системы мировой безопасности», — отметил политолог.

Никто не знает с какими видами изделий был связан взрыв в Архангельской области. Но реакция Трампа только подтверждает тезис о том, что президент Путин тогда не только воодушевил российских граждан, но и озадачил потенциальных противников России, и они ищут свои варианты догнать российских ученых.

«Любая научная разработка, особенно передовая, неизбежно связана с экспериментами, поиском оптимальных решений и иногда случаются такие трагедии, как при испытании ракетной двигательной установки.

Очень жаль погибших ученых, но они делали очень важные исследования на пути к безопасности России. А Трапм, остается тем Трампом, которого все уже знают — он просто не мог не «зачекиниться» (отдать свою геопозицию сайту через личный кабинет) на этом событии», — высказал свою точку зрения Баширов.

Как сообщало ИА REGNUM, трагический инцидент на полигоне под Северодвинском произошёл 8 августа 2019 года. При испытании ракетной двигательной установки погибли пять человек — сотрудников Росатома.

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