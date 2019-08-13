Москва, 13 августа 2019, 10:13 — REGNUM
Президент США Дональда Трампа в силу своего характера просто не смог удержаться, чтобы не высказать свою позицию по поводу аварии во время испытаний ракетного двигателя под Северодвинском в Архангельской области, заявил корреспонденту ИА REGNUMавтор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Никто не знает с какими видами изделий был связан взрыв в Архангельской области. Но реакция Трампа только подтверждает тезис о том, что президент Путин тогда не только воодушевил российских граждан, но и озадачил потенциальных противников России, и они ищут свои варианты догнать российских ученых.
Как сообщало ИА REGNUM, трагический инцидент на полигоне под Северодвинском произошёл 8 августа 2019 года. При испытании ракетной двигательной установки погибли пять человек — сотрудников Росатома.
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