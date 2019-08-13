Вашингтон, , 01:48 — REGNUM

Комментарий в Twitter оставил американский президент Дональд Трамп по поводу взрыва под Северодвинском (Архангельская область) при испытании ракетной двигательной установки.

По словам Трампа, «США многое поняли после взрыва ракеты». Он указал на то, что у американцев есть похожие технологии, но они «более продвинутые».

Напомним, трагический инцидент на полигоне под Северодвинском произошёл 8 августа. При испытании ракетной двигательной установки погибли пять человек — сотрудников Росатома.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 августа в газете The New York Times появилось мнение американских спецслужб, что взрыв был связан с испытаниями крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник».

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