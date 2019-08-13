Новосибирск, , 09:11 — REGNUM

В Главном управлении МЧС России по Новосибирской области назвали предварительную причину обрушения грунта на стройплощадке на привокзальной территории аэропорта «Толмачёва».

Напомним, что во время инцидента пострадали пятеро рабочих. Четверых из них с синяками и ссадинами госпитализировали в больницу, одному помощь была оказана на месте происшествия.

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Как рассказали ИА REGNUM в региональном ГУ МЧС РФ, место обследовали кинологи Сибирского спасательного центра МЧС России. Людей в траншее не обнаружено

«Предварительная причина происшествия — нарушение техники безопасности при проведении земляных работ», — отметили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Следственное управление СКР по Новосибирской области начало уголовно-процессуальную проверку после инцидента на стройплощадке возле аэропорта.