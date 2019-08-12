Новосибирск, , 15:26 — REGNUM

В Новосибирске при обрушении грунта на стройплощадке у аэропорта «Толмачёво» пострадали несколько человек. Все они госпитализированы. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Спасатели «проводят работы по поиску возможного нахождения ещё людей», пишет «РБК».

В Следственном управлении СКР по Новосибирской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что по факту обрушения грунта на рабочих в технологической траншее в 150 метрах от прилегающей территории к аэропорту «Толмачево» сейчас идёт проверка.

На данный момент времени установлено, что сегодня днём, 12 августа, рабочие подрядной организации убирали грунт для прокладки коммуникаций к зданию, расположенному за территорией аэропорта. В ходе подготовки стен траншеи на рабочих со стен обрушился грунт. Рабочие были осмотрены медиками и отпущены.

Следователи, прибывшие на место происшествия, сейчас изымают документацию и опрашивают очевидцев.