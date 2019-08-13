Хабаровск, , 04:51 — REGNUM

В посёлке Сулук Верхнебуреинского района Хабаровского края мужчина отправился за грибами в лес и погиб после нападения медведя, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщили в администрации Верхнебуреинского района, хищник напал на человека прямо на выходе из посёлка. Отмечают также, что зверь был очень большой. Человек погиб сразу.

Специалисты — охотоведы, выехавшие на место трагедии, застрелили медведя. В Верхнебуреинском районе отмечают, что медведи всё чаще стали заходить в населённые пункты, их видят даже на окраине райцентра — посёлка Чегдомын.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке не менее 70 голодных медведей перекрыли самый популярный в Кроноцком заповеднике туристический маршрут «Загадки Хакыцина». Хищники пришли к крупнейшему нерестилищу нерки у Курильского озера в ожидании рыбы. Но подходы нерки в этом году крайне слабые, звери голодают, становятся агрессивными, едят друг друга. Дирекция заповедника предупредила людей об опасности.