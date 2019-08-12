Петропавловск-Камчатский, , 07:51 — REGNUM

Слабые заходы нерки в одно из крупнейших нерестилищ бассейна Курильского озера на Камчатке привели к голоду среди медведей. Хищникам не хватает корма, они становятся крайне агрессивными, едят друг друга и угрожают туристам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На побережье реки, вдоль которой проходит один из наиболее популярных туристических маршрутов «Загадки Хакыцина», наблюдается крупное скопление голодных хищников — до 70 особей. Маршрут временно закрыт. Медведи скопились в реке в ожидании нерки — в это время года обычно река уже полна рыбы. Но в этом году природа оставила медведей без еды.

Дирекция Кроноцкого заповедника предупредила туристов о необходимости соблюдения осторожности. Туристический маршрут будет закрыт до снижения концентрации хищников до безопасной.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа на Камчатке голодный медвежонок укусил пьяного мужчину, который вёл себя неадекватно по отношению к дикому животному.