Донецк, 12 августа 2019, 10:03 — REGNUM
Утром 12 августа украинские силовики открыли огонь из миномётов по посёлку Октябрь, сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.
В пресс-службе отметили, что ВСУ целенаправленно били по жилой застройке, намереваясь повредить линии электропередач и водоснабжение посёлка.
Также зафиксированы повреждения линии электропередач и газопровода. Посёлок обесточен, обстрел продолжается.
Как сообщили в Народной милиции ДНР, украинские силовики используют перемирие для укрепления позиций в 200 метрах от Донецкой фильтровальной станции.
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