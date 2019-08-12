Донецк, , 10:03 — REGNUM

Утром 12 августа украинские силовики открыли огонь из миномётов по посёлку Октябрь, сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

«Сегодня ранним утром, в 05.55 боевики из 36 бригады провели очередную дерзкую провокацию наших защитников, выпустив по району населённого пункта Октябрь восемь мин калибром 82-мм», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ВСУ целенаправленно били по жилой застройке, намереваясь повредить линии электропередач и водоснабжение посёлка.

«По уточнённой информации, в результате утреннего минометного обстрела населённого пункта Октябрь… получили повреждения восемь жилых домостроений по улице Звёздной, из которых два полностью уничтожены», — рассказали в народной милиции ДНР.

Также зафиксированы повреждения линии электропередач и газопровода. Посёлок обесточен, обстрел продолжается.

Как сообщили в Народной милиции ДНР, украинские силовики используют перемирие для укрепления позиций в 200 метрах от Донецкой фильтровальной станции.

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