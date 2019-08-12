Соледар, ДНР, 12 августа 2019, 07:56 — REGNUM
Украинские силовики, пользуясь перемирием, укрепляют позиции вблизи Донецкой фильтровальной станции, сообщили 11 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Представители ДНР отметили, что действия украинских силовиков нарушают ранее принятые мирные договорённости.
Как заявил представитель Народной милиции ДНР, ранее украинские снайперы получили разрешение убивать любых жителей ДНР — как военных, так и гражданских, поскольку они якобы угрожают «безопасности Украины».
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