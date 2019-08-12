Соледар, ДНР, , 07:56 — REGNUM

Украинские силовики, пользуясь перемирием, укрепляют позиции вблизи Донецкой фильтровальной станции, сообщили 11 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Бойцы ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Вооруженные формирования противника… открыто укрепляют свои позиции в непосредственной близости от важнейшего инфраструктурного объекта — Донецкой фильтровальной станции (ДФС), — возводя дополнительные фортификационные сооружения на расстоянии 200 метров от станции», — сказано в сообщении.

Представители ДНР отметили, что действия украинских силовиков нарушают ранее принятые мирные договорённости.

«Заявления нового руководства Украины о том, что оно хочет мира и готово к активным действиям для его достижения, по факту не соответствуют реальным действиям вооружённых формирований Украины», — заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

Как заявил представитель Народной милиции ДНР, ранее украинские снайперы получили разрешение убивать любых жителей ДНР — как военных, так и гражданских, поскольку они якобы угрожают «безопасности Украины».

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