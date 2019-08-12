Благовещенск, , 03:54 — REGNUM

Непрекращающиеся дожди в Амурской области привели к подтоплению автодороги, ведущей к двум посёлкам, прервав с ними транспортное сообщение, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В результате подтопления автомобильной дороги населённые пункты Новороссийка и Ивановский оказались отрезанными от мира. Спасатели провели эвакуацию более двух тысяч человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Мазановском районе Приамурья удалось частично восстановить транспортное сообщение с сёлами Введеновка и Февральск, ограничив массу машин, допущенных к движению по дороге, 10 тоннами.