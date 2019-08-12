Благовещенск, , 03:31 — REGNUM

На участке между населенными пунктами Введеновка и Февральск в Амурской области дорожники открыли ограниченное ранее движение автотранспорта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Из-за переувлажнения грунта дорожного полотна, тяжёлые машины оставляют вспучивания, поэтому на данном этапе движение по дороге осуществляется только транспортом, имеющим общий вес до 10 тонн. Такое решение было принято после изучения состояния дороги когда с повреждённых участков сошла вода.

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате сильнейшего паводка в Приамурье оказались подтопленными 69 населенных пунктов, ущерб от наводнения в настоящее время составляет 3,5 млрд рублей.