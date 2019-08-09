Благовещенск, , 09:36 — REGNUM

Власти получили уже почти три тысячи заявлений о подтопленных домах. Заявления продолжают поступать, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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О масштабах бедствия, которое принесло наводнение, можно судить по количеству заявлений на возмещение ущерба, которые жители региона подают властям. Так, о подтоплении жилых домов заявления написали 2 914 человек, а о подтоплении приусадебных участков поступило 7 946 заявлений.

В правительстве проходит согласование документ на дополнительные выплаты пострадавшим от наводнения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате паводка в Приамурье оказались затопленными 69 населённых пунктов в 20 муниципалитетах области. Также было разрушено 159 участков автомобильных дорог и 13 мостов. На данный момент оценочный ущерб составляет более 3 млрд рублей.