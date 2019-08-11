Волгоград, , 11:10 — REGNUM

Двое заключённых, сбежавших из психиатрической клиники, разыскивает полиция в Волгоградской области. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

В психбольнице Цитата из х∕ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия

По данным ведомства, осуждённые совершили побег рано утром 11 августа из психиатрической больницы в селе Ложки Калачевского района. Двое мужчин, 30 и 31 года, самовольно покинули палату клиники, отжав решётку на окне второго этажа и умудрившись не привлечь внимание охраны.

Как пояснили в региональном ГУ МВД, один из сбежавших мужчин был осуждён в 2004 году за убийство, второй сбежавший был осуждён в 2011 году за угон автомобиля и грабёж.

Оба осуждённых отбывали наказание в колонии города Камышина Волгоградской области, откуда их направили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Заключённые были признаны специалистами особо опасными для общества, их было рекомендовано изолировать.

ГУ МВД по Волгоградской области начало мероприятия по розыску преступников и рекомендовало всем, кто располагает информацией о возможном местонахождении заключённых, сообщить об этом в отделение полиции.

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