Екатеринбург, , 15:16 — REGNUM

В Екатеринбурге задержаны подозреваемые в ограблении разносившего пенсии гражданам сотрудника почтового отделения города Красноуральска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Он уточнил, что подозреваемые задержаны в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска свердловского полицейского главка совместно с сыщиками ОВД Красноуральска при силовой поддержке бойцов специального отряда быстрого реагирования.

Напомним, что преступление было совершено 11 июля 2019 года на улице Яна Нумммура в Красноуральске. В тот день злоумышленники подготовили совершили нападение на сотрудника почты, отняв сумку, в которой находилось чуть менее 600 тыс. рублей.

«Две недели понадобилось оперуполномоченным, чтобы выйти на след любителей чужих денег. Они задержаны в столице Среднего Урала на съемных квартирах и доставлены в ОМВД России по городу Красноуральску, где дали признательные показания», — сообщил Валерий Горелых.

Он отметил, что нападение злоумышленники планировали заранее, причём один из них отслеживал дату и время, когда сотрудник почты разносит пенсии.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по подозрению в грабеже в крупном размере.