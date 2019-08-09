Москва, , 16:17 — REGNUM

ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги» требуют взыскать с организаторов незаконных митингов и шествий в Москве более 12,5 млн рублей ущерба, нанесённого транспортникам и городскому хозяйству. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Мосгортранс».

Исковые заявления направлены в Следственный комитет России, который ведёт уголовные дела о массовых беспорядках 27 июля, иски поданы к фигурантам этого уголовного дела.

Отмечается, что это лишь первые из исковых заявлений, которые могут быть направлены к организаторам акции, поскольку «общий ущерб, понесенный коммерческими и некоммерческими учреждениями ориентировочно составил более 100 млн руб».

Напомним, убыток предприятий торговли и сферы услуг в Москве от несогласованных акций в центре столицы оценивается в сумму более 106,2 млн рублей. 27 июля было демонтировано 63 летних кафе, закрыто 75 магазинов и 79 кафе и ресторанов. 3 августа приостановили работу один торговый центр, семь предприятий бытового обслуживания, 88 магазинов, 68 кафе и ресторанов, 28 нестационарных объектов торговли, 68 летних кафе.

По словам президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, даже один день простоя может негативно сказаться на целом месяце работы предприятия общественного питания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июля и 3 августа в центре Москвы прошли несогласованные акции, требования на которых сводились к регистрации 13 кандидатов в депутаты Мосгордуму без проверки собранных ими подписей и без учёта выявленных нарушений, что, как отмечают в ЦИК, противоречит действующему законодательству. Среди выявленных у этих кандидатов нарушений — предоставление поддельных подписей, подписей несуществующих избирателей или уже умерших людей.

В ходе обеих акций фиксировались нарушения общественного порядка, в том числе — перекрытие дороги, провокации в отношении сотрудников правоохранительных органов. Следственным комитетом России по данным фактам были возбуждены уголовные дела, задержано уже 12 фигурантов.