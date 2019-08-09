Москва, , 15:24 — REGNUM

Рестораторы взволнованы несогласованными митингами и шествиями, поскольку в случае причинения ущерба заведениям страховые компании могут отказать в возмещении убытков. Об этом агентству городских новостей «Москва» заявил президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРИО) Игорь Бухаров.

По его словам, страховщики могут назвать незаконные митинги «обстоятельствами непреодолимой силы» и по этой причине откажут пострадавшим заведениям в выплатах.

«Все это вызывает вопросы у рестораторов, и некоторые из них просто закрываются», — отметил он.

При этом Бухаров подчеркнул, что закрытие означает потери, причём «один день простоя может негативно сказаться на целом месяце работы».

Бухаров также заявил, что лично он не поддерживает несанкционированные акции в Москве и считает, что они носят провокационный характер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, незаконные митинги и шествия 27 июля и 3 августа уже стали причиной убытков предприятий торговли и услуг, расположенных в центре Москвы, на сумму более 106,2 млн рублей.