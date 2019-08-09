Москва, 9 августа 2019, 15:24 — REGNUM
Рестораторы взволнованы несогласованными митингами и шествиями, поскольку в случае причинения ущерба заведениям страховые компании могут отказать в возмещении убытков. Об этом агентству городских новостей «Москва» заявил президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРИО) Игорь Бухаров.
По его словам, страховщики могут назвать незаконные митинги «обстоятельствами непреодолимой силы» и по этой причине откажут пострадавшим заведениям в выплатах.
При этом Бухаров подчеркнул, что закрытие означает потери, причём «один день простоя может негативно сказаться на целом месяце работы».
Бухаров также заявил, что лично он не поддерживает несанкционированные акции в Москве и считает, что они носят провокационный характер.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, незаконные митинги и шествия 27 июля и 3 августа уже стали причиной убытков предприятий торговли и услуг, расположенных в центре Москвы, на сумму более 106,2 млн рублей.