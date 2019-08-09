Донецк, 9 августа 2019, 15:41 — REGNUM
Украинские силовики используют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, заявил 9 августа во время брифинга начальник пресс-службы Народной милиции ДНР, майор Даниил Безсонов.
Безсонов добавил, что наблюдатели Народной милиции за неделю зафиксировали стрельбу боевиков ВСУ по беспилотникам ОБСЕ в районе Авдеевки.
Ранее представитель Народной милиции ДНР заявил, что с начала очередного «перемирия» военнослужащие республики сбили шесть украинских беспилотников. Во время осмотра летательных аппаратов, специалисты обнаружили, что они доработаны, и могут нести взрывные устройства.
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