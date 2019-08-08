Донецк, , 13:04 — REGNUM

С момента вступления в силу очередного перемирия 21 июля 2019 года в небе над Донбассом сбили шесть беспилотных летательных аппаратов ВСУ, заявили в пресс-службе управления Народной милиции ДНР, сообщило 8 августа «Донецкое агентство новостей».

«С начала нового перемирия в Донбассе силы Народной милиции сбили над республикой шесть беспилотных летательных аппаратов вооруженных формирований Украины. Все они были ударными», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР сбили беспилотник ВСУ, который сбросил три взрывных устройства над позициями Народной милиции, ранив при этом троих защитников Донбасса.

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