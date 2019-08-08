Донецк, 8 августа 2019, 13:04 — REGNUM
С момента вступления в силу очередного перемирия 21 июля 2019 года в небе над Донбассом сбили шесть беспилотных летательных аппаратов ВСУ, заявили в пресс-службе управления Народной милиции ДНР, сообщило 8 августа «Донецкое агентство новостей».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР сбили беспилотник ВСУ, который сбросил три взрывных устройства над позициями Народной милиции, ранив при этом троих защитников Донбасса.
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