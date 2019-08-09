Усть-Кут, Иркутская область, , 09:09 — REGNUM

103 населённых пункта Иркутской области находятся в зоне задымления. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, источником дыма стали лесные пожары на территории республик Бурятия и Якутия, а также ряда районов Иркутской области.

Наиболее сильно задымлены Киренский, Нижнеилимский, Усть-Кутский и Усть-Илимский районы. При этом сообщается, что в городах Усть-Кут, Киренск, Усть-Илимск, Бодайбо, превышений ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе не зарегистрировано.

«Проводится разъяснительная работа с населением, даются рекомендации по профилактике отравления продуктами горения при задымлённости атмосферного воздуха», — сообщили в МЧС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в Сибири в зону задымления попали более восьмисот населённых пунктов. Между тем, площадь лесных пожаров в Приангарье, несмотря на постоянное усиление группировки местных огнеборцев, продолжает расти.

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