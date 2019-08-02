Якутск, , 05:00 — REGNUM

Более 800 населённых пунктов попали в зону задымления из-за природных пожаров в тайге, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных МЧС России.

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Острая ситуация с пожарами и дымом от них сохраняется в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области. По информации спасателей в задымление попали 804 населенных пункта в 38 районах.

2 августа в Якутии тушат 17 лесных пожаров на общей площади 1 411,00 га, из них действующих — 14. К тушению пожаров привлечено всего 728 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа в Якутии ввели региональный режим чрезвычайно ситуации. До это в 14 районах республики действовал муниципальный режим ЧС. За прошедшие сутки локализовано 3 пожара.