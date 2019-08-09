Иркутск, 9 августа 2019, 05:56 — REGNUM

Утром 9 августа в «в зоне контроля» Иркутской области действовал 59 пожар на общей площади почти в 600 тыс. га. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Лесной пожар
Лесной пожар
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Таким образом, за последние сутки территория, охваченная «контролируемыми» пожарами увеличилась на 30 тыс. га. За тот же период пожарные ликвидировали 11 очагов на площади в 362 га.

«Четыре пожара потушены в Усть-Кутском районе, два в Жигаловском, по одному в Тайшетском, Бодайбинском, Киренском, Нижнеилимском и Усть-Удинском. Кроме того, ликвидирован пожар на землях «Заповедного Прибайкалья» в Качугском районе, его площадь составила 6,2 га», — сообщили в пресс-службе.

Помимо этого, в области бушует ещё 73 пожара на площади в 109 тыс. га, из которых 17 возгораний локализованы. В борьбе с огнём участвовало 339 пожарных-десантников, 405 сотрудников пожарной охраны, 558 мобилизованных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, группировка по борьбе с лесными пожарами в Иркутской области усиливается практически ежедневно — огнеборцы приезжают сюда в том числе из других регионов.

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