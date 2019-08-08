Биробиджан, , 09:31 — REGNUM

Ожидаемый рост уровня воды в Амуре в районе села Ленинское составляет 0,3 метра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС области.

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Ежедневный мониторинг гидрологии Амура показывает, что в течение дня вода поднимется на 30 см, что местами может превысить уровень существующих защитных сооружений.

Наводнение местными жителями воспринимается как коллективное бедствие, против которого можно бороться только так же — коллективно. Жители села Ленинское, женщины и дети, не говоря уже о мужчинах, самоотверженно трудятся на возведении дамб, помогая спасателям, укладывают мешки с песком на участках, где возможен прорыв воды.

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Как сообщало ИА REGNUM, волна паводка проходит по Еврейской автономной области, показывая небывалые уровни воды, которые не регистрировались даже во время наводнения 2013 года.