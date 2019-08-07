Биробиджан, , 11:57 — REGNUM

По мнению властей, введение «сухого закона» позволит снять факторы риска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Предложение приостановить продажу алкогольной продукции в Ленинском районе ЕАО, где объявлен режим чрезвычайной ситуации, по мнению властей, позволит снять с повестки дня некоторые факторы риска, связанные с нахождением в зоне бедствия людей в состоянии алкогольное опьянения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии в настоящее время подтоплено шесть участков автомобильных дорог: пять муниципального и одна регионального значения. Спасатели и дорожные службы занимаются восстановлением транспортного сообщения.