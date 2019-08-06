Донецк, , 23:59 — REGNUM

Вооружённые силы Украины начали непосредственную подготовку к активным боевым действиям под Мариуполем. Об этом говорится в распространённом вечером 6 августа экстренном заявлении Управления Народной милиции ДНР.

«Нашей разведкой получены данные о приведении в высшие степени боевой готовности и выдвижении на передовые позиции частей и подразделений резерва вооружённых формирований Украины на Мариупольском направлении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным, полученным из штаба украинской стороны, а также от жителей оккупированных ВСУ населённых пунктов, на огневые позиции в районах Тернового, Кирово и Андреевки выведены подразделения 406-й артиллерийской бригады ВМС с артиллерийскими установками калибра 152 и 122 миллиметров.

«Подразделения резерва 36-й и 35-й бригад морской пехоты выдвинулись на передовые позиции и развернулись в боевые порядки. В Мариуполе по тревоге подняты полк «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и подразделения 56-й мотопехотной бригады. Они выдвинулись в район сосредоточения на севере города, в готовности прибыть на передовые позиции», — указывается также в заявлении.

Кроме этого, в Донецке заявляют о возросшей активности у линии соприкосновения украинской беспилотной летательной авиации, ведущей воздушную разведку. Отмечается, что силами ДНР было уничтожена два украинских беспилотника.

Подчёркивается, что действия украинской стороны в ДНР расценивают как «непосредственную подготовку к активным боевым действиям против республики».