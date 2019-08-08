Москва, , 15:32 — REGNUM

Россельхознадзор выявил фальсифицированные лекарственные препараты для ветеринарного применения, сообщается на сайте ведомства.

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Уточняется, что на препаратах «Нобивак® DHPPi» и «Нобивак® Lepto» маркировка этикетки-стикера не соответствует официальной этикетке, согласованной Россельхознадзором.

Также номера серий лекарственных средств не соответствуют указанным продуктам. Отмечается, что они никогда не производились и не завозились на территорию России.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Росздравнадзор выявил, что поддельными лекарствами торгуют около 6500 интернет-сайтов.

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