Росздравнадзор: поддельными лекарствами торгуют около 6500 сайтов

Москва, , 14:15 — REGNUM Росздравнадзор совместно с МВД России приняли участие в международной операции «Пангея» по выявлению незаконного оборота лекарственных препаратов. В ходе операции выявлено 664 правонарушения, сообщили в Росздравнадзоре.

По факту нарушений возбуждено 94 уголовных дела. Задержаны 72 человека, причастных к преступной деятельности.

Из незаконного оборота изъято более 556 тыс. единиц лекарственных средств на сумму свыше 60 млн рублей.

Также выявлено 6459 сайтов, незаконно торгующих контрафактными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями в интернете.

Напомним, международная операция «Пангея» проводилась с 16 по 19 октября 2018 года.

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Как сообщает ИА REGNUM, депутаты внесли в Госдуму РФ законопроекты, направленные на борьбу с фальсификацией лекарств. Предполагается ужесточить уголовную ответственность за оборот фальсифицированных, контрафактных, незарегистрированных лекарств, медицинских изделий и фальсифицированных БАД через интернет. Наказание составит до восьми лет лишения свободы.

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