Магадан, Магаданская область, , 11:17 — REGNUM

Губернатор Колымы Сергей Носов остался недоволен ходом ремонтных работ на региональной автотрассе Палатка-Кулу-Нексикан в Тенькинском городском округе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации специалистов областного правительства открыть движение по трассе Палатка-Кулу-Нексикан с 240 по 473 км намерены в течение трёх суток, хотя прошло уже несколько дней с момента размыва дороги.

«В округе остаётся сложная ситуация, отрезанными остаются Транспортный и Гастелло. От посёлка Омчак затоплены большие участки. Я посмотрел, как организована работа по ликвидации последствий паводка — возможности используются слабо», — заявил Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа из-за проливных дождей на автодороге Палатка — Кулу — Нексикан размыло участок дороги водой. Движение транспорта ограничено до сих пор.