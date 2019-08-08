Хабаровск, , 10:30 — REGNUM

Правительство Хабаровского края ответило на обращение коллектива лагеря «Холдоми», попросившего снять режим ЧС, в связи с которым, по версии обратившихся, у предприятия заблокированы счета, и оно не может выплачивать компенсации пострадавшим. Власти края сообщили, что режим ЧС никак не может быть связан с блокировкой счетов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В правительстве края отметили, что не видят связи между локальным режимом ЧС, введенным на территории лагеря и блокировкой счетов компании. Режим ЧС был введен на территории горнолыжного комплекса «Холдоми», где находился сгоревший палаточный лагерь, для обеспечения безопасности и эвакуации детей.

Также краевые власти сообщили, что руководство «Холдоми» проявило упрямство и категорически отказывалось закрывать лагерь и отправлять детей по домам. Режим ЧС ни коим образом не может влиять на банки, в которых размещены счета компании. Скорее всего, блокировка счетов связана с возбужденными уголовными делами и работой следователей.

Как сообщало ИА REGNUM, коллектив лагеря «Холдоми» обратился с открытым письмом к губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу с просьбой снять режим ЧС, так как, по их мнению, из-за него заблокированы счета и компания не может выплатить компенсации пострадавшим и вернуть деньги за путёвки.