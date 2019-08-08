Хабаровск, , 05:55 — REGNUM

Коллектив ООО «Экстрим Сервис» — соучредитель горнолыжного комплекса «Холдоми», на территории которого в ночь с 22 на 23 июля произошёл пожар в палаточном лагере и погибли четверо детей, обратился с открытым письмом к главе Хабаровского края Сергею Фургалу. Работники и руководство просят губернатора снять введённый им режим ЧС, поскольку он не позволяет разблокировать банковские счета. А это, в свою очередь, препятствует выплате компенсаций пострадавшим, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В обращении указано, что сумма возвращаемых за путёвки средств равна 9,9 млн рублей. В качестве компенсаций материального и морально вреда компания готова выплатить 2,8 млн рублей. Сумма инициативной компенсации, то есть, той, которую компания готова выплатить по собственной инициативе, пока не определена в силу технических причин.

Учитывая многочисленные обращения пострадавших, коллектив «Холдоми» попросил главу региона снять режим ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 22 на 23 июля 2019 года в палаточном лагере «Холдоми» под Хабаровском случился пожар. Полностью сгорели 20 из 26 палаток. Погибли четверо детей, не менее 12 человек получили ожоги и отравления угарным газом. Возбуждены уголовные дела, расследование ведёт центральный аппарат СК РФ. Ознакомиться с материалами следствия пообещал лично президент России Владимир Путин.