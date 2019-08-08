Благовещенск, , 09:45 — REGNUM

Региональный нормативно-правовой акт предоставляет право на скидку в размере 30% при оплате электричества тем, у кого затопило дома, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Такая льгота будет предоставляться всем тем жителям Приамурья, чьи дома подверглись подтоплению и кто из-за этого был включен в список на получение единовременной материальной помощи.

Согласно документу, скидка в размере 30% будет действовать с 1 августа по 31 октября 2019 года. Инициатором этого нововведения выступила областная прокуратура.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье будут открыты пункты длительного размещения тех, кто в результате наводнения лишился своего жилища — до решения вопроса с новым жильём. За время паводка всего было подтоплено 39 населённых пунктов, было эвакуировано более 3 тысяч человек.