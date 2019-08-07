Благовещенск, , 08:37 — REGNUM

В пунктах длительного пребывания будут размещены люди, в результате паводка лишившиеся своего жилья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Правительство Приамурья подбирает помещения, для организации пунктов длительного пребывания, где будут размещены лица, лишившиеся жилья в результате прошедшего наводнения.

Специальная комиссия устанавливает количество повреждённых домов, проживание в которых более невозможно, таким образом станет понятно количество людей, которых необходимо разместить до разрешения вопроса с новым жильём.

На сегодня в Приамурье завершена просушка 128 домов, проведена дезинфекция 318 частных домов и 411 придворовых территорий.

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Как сообщало ИА REGNUM, порядка 14 млн рублей в настоящее время выплачено пострадавшим от воздействия паводковых явлений в Приамурье. Губернатор области Василий Орлов призвал ускорить выплаты социальной поддержки.