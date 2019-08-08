Краснодар, , 08:31 — REGNUM

Трезвыми были водители автобуса и легкового автомобиля, сорвавшихся с трассы под Новороссийском. Об этом старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Краснодарскому краю Элла Тюкова сообщила в эфире телеканала «Россия 24».

Тюкова привела предварительные данные о состоянии водителей. В настоящее время идет экспертиза.

Столкновение автомобиля Volkswagen Touareg и экскурсионного автобуса Hyundai произошло на трассе Новороссийск — Керченский пролив поздно вечером 7 августа. Госпитализированы 40 человек. Три человека — женщина и двое детей — погибли.

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