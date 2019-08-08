п. Верхнебаканский, , 05:05 — REGNUM

Возможной причиной аварии на трассе А-146 Новороссийск — Керчь стала неисправность рейсового автобуса Hyundai, сообщает 8 августа Life.

По данным очевидца — пользователя Instagram, авария произошла не из-за внедорожника Volkswagen Touareg, а из-за автобуса:

«Проезжая перекрёсток, данный автобус, уже виляя, выехал на встречную полосу. Автобус просто нёсся, у него что-то стрельнуло с левой стороны — и он снёс авто и ушёл в обрыв».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате ДТП рядом с посёлком Верхнебаканский (Новороссийский район, Краснодарский край) вечером 7 августа погибли три пассажира Volkswagen Touareg, водитель машины выжил. В его крови не было алкоголя.

Также пострадали 40 человек, ехавших в Hyundai. Транспортные средства после столкновения упали в пропасть. Первоначально появилась информация, что погибли четверо, но один из детей, ехавших в автобусе и считавшийся погибшим, выжил.

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