п. Верхнебаканский, , 03:24 — REGNUM

О завершении спасательных работ на месте дорожной аварии с участием автобуса у посёлка Верхнебаканский (Новороссийский район, Краснодарский край) заявил 8 августа в видеообращении глава ЦУКС регионального управления МЧС РФ Павел Иванов.

«По состоянию на 01:00 (время местное) спасательные работы завершены: все пострадавшие доставлены в Первую городскую больницу города Новороссийска», — сказал Иванов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 149 человек участвовали в ликвидации последствий аварии, которая произошла на трассе Новороссийск — Керчь вечером 7 августа. По факту смертельного ДТП с большим числом пострадавших расследуется уголовное дело.

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