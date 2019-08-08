п. Верхнебаканский, , 02:59 — REGNUM

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, возбуждено следственным отделом по городу Новороссийску (Краснодарский край) после ДТП у посёлка Верхнебаканский, сообщили 8 августа в пресс-службе регионального управления СКР.

Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ. Участники ДТП — внедорожник Volkswagen Touareg и пассажирский автобус Hyundai. На месте ЧП работают следователи и следователи-криминалисты.

По данным СКР, за рулём Volkswagen Touareg находился 41-летний мужчина. На трассе произошло столкновение, в результате которого автобус перевернулся и покатился с обрыва.

«Количество пострадавших и погибших в ДТП уточняется», — сообщили в СКР.

Напомним, авария произошла вечером 7 августа неподалёку от Верхнебаканского. По предварительным данным, погибли по меньшей мере три человека, в том числе двое детей. Более 30 человек пострадали. Автомобиль, как и автобус, упал с обрыва. Помощь пострадавшим оказывают 30 бригад сокрой помощи.

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