п. Верхнебаканский, , 01:33 — REGNUM

Двое взрослых и двое детей стали жертвами аварии с участием рейсового автобуса рядом с посёлком Верхнебаканский (Новороссийский район, Краснодарский край), передаёт 5-tv.ru.

Отмечается, что из-под обломков автобуса извлекли тела четырёх человек.

Напомним, авария с участием рейсового автобуса в Новороссийском районе произошла вечером 7 августа. В результате столкновения внедорожника Volkswagen Touareg с автобусом оба транспортных средства сорвались с обрыва.

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В автобусе на момент аварии находились 42 человека, во внедорожнике — четверо. Всего пострадали 32 человека, пятеро из которых — дети.

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