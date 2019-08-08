п. Верхнебаканский, , 00:03 — REGNUM

В результате ДТП под Новороссийском погибли не менее двух человек, ещё более тридцати получили ранения, сообщает 7 августа РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Краснодарского края.

На данный момент в больницы доставлено более 20 человек.

Спасатели и медики продолжают работы по извлечению пострадавших из искорёженного туристического автобуса. Всего в нём находились 42 человека.

Местные власти организовали оперативный штаб, на место ДТП направлены следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из сорвавшегося автобуса были извлечены тела троих погибших, двое из которых — дети.

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