Симферополь, 7 августа 2019, 17:28 — REGNUM
Двое жителей Крыма пытались разобрать и сдать на металлолом железнодорожные пути на нерабочей станции Солёное озеро — решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления по статье за кражу. Об этом ИА REGNUM 7 августа сообщили в пресс-службе крымского линейного управления МВД РФ на транспорте.
По словам правоохранителей, в отношении злоумышленников проводятся проверочные мероприятия, по итогам которых решится вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ — «Кража».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд Симферополя приговорил к двум годам тюрьмы местного жителя за ложное сообщение о минировании здания.
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