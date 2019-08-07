Симферополь, , 17:28 — REGNUM

Двое жителей Крыма пытались разобрать и сдать на металлолом железнодорожные пути на нерабочей станции Солёное озеро — решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления по статье за кражу. Об этом ИА REGNUM 7 августа сообщили в пресс-службе крымского линейного управления МВД РФ на транспорте.

«Двое мужчин 1983 и 1990 годов рождения демонтировали на нерабочем подъездном пути станции Соленое озеро Крымской железной дороги железнодорожные подкладки. При помощи подручных инструментов злоумышленники сняли 25 подкладок и 68 костылей для их крепления и готовили погрузить их в личный автомобиль. По словам задержанных, они готовились сдать детали в пункт приёма металла и выручить «неплохие деньги», — отметили в полиции.

По словам правоохранителей, в отношении злоумышленников проводятся проверочные мероприятия, по итогам которых решится вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ — «Кража».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд Симферополя приговорил к двум годам тюрьмы местного жителя за ложное сообщение о минировании здания.

Подробнее: В Симферополе лжеминёра осудили на два года