Симферополь, , 18:17 — REGNUM

Суд Симферополя приговорил местного жителя за ложное сообщение о минировании здания к двум годам тюрьмы. Об этом ИА REGNUM 5 августа сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

«39-летний симферополец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в полицию и сообщил, что хочет взорвать одно из городских зданий, но правоохранители не обнаружили взрывоопасных предметов. Киевский районный суд Симферополя признал обвиняемого виновным в совершении указанного преступления, назначив наказание в виде двух лет ограничения свободы», — отметили в МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2019 года в одной из школ Керчи во время проведения ЕГЭ ученик едва не сорвал экзамен, придя в учебное заведение с пластмассовым игрушечным пистолетом.

Об этом: Керченский школьник пришёл на ЕГЭ с игрушечным оружием