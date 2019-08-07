Биробиджан, , 09:34 — REGNUM

В результате поднятия уровня воды в Амуре, в Еврейской автономной области оказались подтоплены шесть участков автомобильных дорог, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Из них пять участков приходится на муниципальную дорогу Дежнево — Квашнино, один участок оказался под водой на региональной дороге Ленинское — Нижнеленинское.

Поднятие Амура достигло опасных значений в районе села Ленинское, выше неблагоприятного значения вода находится у сёл Пашково, Екатерино-Никольское, Нижнеспасское и Нагибово.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области из-за сильнейшего паводка закрылся пограничный пункт пропуска «Амурзет». Приостановка работы пункта пропуска связана с затоплением пограничных и таможенных терминалов на китайской стороне.