Биробиджан, , 07:00 — REGNUM

Из-за подтопления пропускного пункта со стороны КНР, в ЕАО закрылся пункт пропуска «Амурзет», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: На китайском берегу Амура отмечен критический уровень воды

Оба сопредельных государства испытывают множественные неудобства в организации пропуска через границу граждан и грузов. 7 августа из-за подтопления комплекса здания на китайской стороне, переход пришлось временно закрыть. Ожидается, что к 10 августа уровень воды спадёт, после чего можно будет возобновить работу пограничного перехода «Амурзет».

Читайте также: МЧС предлагает затопить село, чтобы спасти от наводнения Хабаровск

Как сообщало ИА REGNUM, из-за высокого уровня воды при прохождении паводковой волны, оказались затопленными значительные территории Приамурья, Еврейской области и Хабаровского края. В самом Хабаровске ожидается высота паводковой волны на уровне 6,3 метра и более.