Магадан, Магаданская область, , 10:23 — REGNUM

Закрытую 5 августа из-за паводка федеральную дорогу «Колыма» в Магаданской области открыли для легковых автомобилей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС региона.

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«На 1562-м км федеральной автодороги «Колыма» ещё идут ремонтные работы, движение разрешено лишь легковому транспорту», — пояснили спасатели.

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Как сообщало ИА REGNUM, паводковая ситуация в Магаданской области находится под контролем главы региона Сергея Носова и всех соответствующих служб. На 7 августа режим ЧС действует в трёх районах региона. Вода идёт на спад.