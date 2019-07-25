26 Июля
2:50
12 домов в Хабаровском крае подтоплены в результате паводка
В двух северных районах Хабаровского края введён режим ЧС в связи с паводком. Подтоплены 12 жилых домов в Тугуро-Чумиканском и Верхнебуреинском районах. Из-за обильных ливней вышли из берегов реки Уда и Бурея. Жители подтопленных домов в сёлах Алгазея, Неран и Ургал-1 эвакуированы в посёлок Новый Ургал и размещены в пункте временного размещения.
2:44
На Хабаровск обрушился мощный ливень: улицы затоплены, транспорт стоит
Хабаровск заливает дождём. Удар стихии затапливает улицы столицы Хабаровского края. С начала суток 25 июля в городе выпало около трети месячной нормы осадков. Улицы и тротуары затоплены, машины плавают, трамваи не ходят.