Пожароопасный сезон, когда на Дальнем Востоке горят сотни тысяч га леса, сменяет сезон дождей. Сильные ливни переполняют реки, которые выходят из берегов и затапливают населённые пункты. Первыми страдают регионы приамурья (Хабаровский край, ЕАО, Амурская область). Река Амур и ее притоки наполнились водой до критических отметок. Началось затопление поселений, эвакуация людей. Синоптики дают неутешительные прогнозы — дожди продолжатся в регионах Дальнего Востока. Все новости о летнем паводке 2019 года в трансляции ИА REGNUM.