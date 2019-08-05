Биробиджан, , 10:50 — REGNUM

Прокурор Еврейской области Заурбек Джанхотов поручил прокурорам районов контролировать противопаводковые мероприятия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Контролю со стороны прокуратуры будут подвергнуты обеспеченность материальными ресурсами, необходимыми для предупреждения и ликвидации последствий стихийного бедствия, готовность пунктов временного размещения граждан, своевременность проведения неотложных аварийно-восстановительных работ, исправность систем оповещения граждан.

На местах прокурорами проводится мониторинг развития ситуации с целью быстрого реагирования при возникновении необходимости.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской области спасатели и местные жители укрепляют защитные дамбы. Ожидается, что волной паводка будут затоплены низменные территории области, поймы рек, примыкающих к Амуру, сельскохозяйственные угодья.